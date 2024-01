Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen

Le président américain a en outre averti qu'il «n'hésiterait pas» à «ordonner d'autres mesures» si nécessaire pour protéger l'Amérique et le commerce international.

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le conflit Israël-Hamas se déplace au Yémen où les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les rebelles Houthis, qui menacent depuis des semaines le trafic maritime international en mer Rouge en «solidarité» avec les Palestiniens de Gaza, et ont prévenu vendredi qu'ils continueraient à attaquer des navires.

Joe Biden a confirmé peu après que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient «mené avec succès des frappes contre un certain nombre de cibles au Yémen, utilisées par les rebelles Houthis pour mettre en danger la liberté de navigation» en mer Rouge, évoquant une action «défensive». Le président américain a en outre averti qu'il «n'hésiterait pas» à «ordonner d'autres mesures» si nécessaire pour protéger l'Amérique et le commerce international.