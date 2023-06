Les Etats-Unis doivent choisir entre coopération ou conflit, avertit la Chine

Une mise au point nécessaire. Les Etats-Unis doivent "choisir entre coopération ou conflit", dans leur relation avec la Chine, a déclaré le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Wang Yi, lundi 19 juin au secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, jugeant "nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation", d'après un compte-rendu de la télévision publique chinoise CCTV. Cette prise de position dépasse la simple main tendue puisque, pour le haut membre du parti, l'enjeu est avant tout le respect par les américains des lignes rouges diplomatiques établies par Xi Jinping.

Et en première place, la question de Taïwan, sur laquelle M. Yi a tenu à ne laisser aucune ambiguité : "Le maintien de l'unité nationale est toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine" et "sur cette question, la Chine ne fera aucun compromis ni aucune concession". Bien que l'île soit de plus en plus ouvertement protégée par les Etats-Unis, l'un des rares sujets consensuels outre-Atlantique, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, et entend mettre fin à l'anomalie de son autonomie, après son échec à la réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Les événements des dernières années à Hong-Kong effrayent les Taïwanais qui sont de plus en plus nombreux à se considérer d'abord comme tel, et non plus avant tout chinois.

Mais d'autres sujets tendent les relations bilatérales sino-américaines, dont les revendications chinoises en mer de Chine méridionale, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine, ou aussi des sujets d'avantage lié à la rivalité économique ou technologique entre les deux pays, et notamment les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, etc...

A cet égard, la visite d'Antony Blinken en Chine depuis dimanche est significative d'une volonté commune de ne pas rompre le dialogue. Il s'agit de la première visite d'un secrétaire d'Etat américain dans ce pays depuis 2018. La dernière visite de M. Blinken prévue en février dernier avait été annulée à cause de la crise diplomatique provoquée par le survol des Etats-Unis par un ballon espion chinois. L'engin avait été surveillé et abattu, les Etats-Unis refusant à la Chine de récupérer les restes. Les officiels chinois parlaient alors d'un ballon météo s'étant perdu. Cette visite pourrait culminer par un entretien avec le président chinois, Xi Jinping.