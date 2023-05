Les Etats-Unis chiffrent leur arsenal nucléaire et enjoignent la Russie à les suivre

En dévoilant sa puissance de dissuasion, Washington se dit prêt à respecter le traité de désarmement nucléaire New Stuart et propose à Moscou de faire de même.

Geste inhabituel dans un domaine où la discrétion fait d'ordinaire loi, les Etats-Unis ont communiqué lundi soir le détail chiffré de leur arsenal stratégique de dissuasion nucléaire. Le département d'État a indiqué vouloir respecter le traité de désarmement nucléaire New Start a enjoint la Russie, signataire mais qui a suspendu sa participation, à les imiter. On y dénombre ainsi, au 1er mars, 662 missiles balistiques intercontinentaux dotés de 1419 ogives nucléaires et 800 lanceurs déployés par les Etats Unis, selon le communiqué. Un chiffre large, comprenant autant les missiles à bord des sous-marins que les bombardiers. Un geste de bonne foi visant à donner l'exemple : "Les Etats-Unis appellent la Russie à respecter ses obligations légales en réintégrant l'accord New Start et les mesures de stabilisation, de transparence et de vérification qu'il contient", ajoute le communiqué.

La situation du traité New Stuart de désarmement nucléaire, signé en 2010, est en effet incertaine depuis que la Russie a suspendu en février sa participation, en réaction au soutien occidental à l'Ukraine, agressée et envahie depuis février 2022. La décision russe avait été dénoncée à l'unisson par les puissances occidentales. Au delà du flou intentionnellement laissé sur les chiffres de son arsenal, Moscou avait suspendu en août dernier les inspections prévues sur ses sites militaires. L'accord impose aux deux puissances majeures de l'atome une limite haute de 1.550 ogives stratégiques offensives déployées chacun, ce qui équivalait à réduire le chiffre de la précédente limite, établie en 2002, de 30%. Le nombre de lanceurs et bombardiers lourds ne doit également pas dépasser 800.

Censé être équitable et bilatéral, le traité New Start implique des garanties sous forme d'inspections de part et d'autre des arsenaux, toutes suspendues par l'épidémie de Covid-19. Le président américain Joe Biden s'était essayé en vain à les relancer.