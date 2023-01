Les époux Balkany vont connaître aujourd'hui leurs peines pour blanchiment de fraude fiscale

Patrick Balkany Isabelle Balkany

Patrick et Isabelle Balkany seront fixés ce lundi 9 janvier sur leurs peines pour blanchiment de fraude fiscale, ainsi que sur une possible confiscation de la maison où ils résident et sur le montant des dommages et intérêts qu'ils devront verser à l'État écrit Le Figaro.

La décision de lundi a un triple enjeu pour les époux Balkany : d'abord celui de la peine de prison qui leur sera infligée. Le parquet général a requis la confirmation des peines prononcées en mai 2020 (cinq et quatre ans de prison), mais il ne s'est pas opposé à une confusion de peines avec celles du volet fraude fiscale (trois ans chacun). Cette confusion engloberait la peine la plus faible dans la plus importante et réduirait ainsi le total.

Le ministère public a requis la confiscation de l'usufruit du moulin de Cossy, où résident les époux Balkany. Le moulin appartient aux enfants Balkany qui en sont nus propriétaires.