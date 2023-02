Les dépenses alimentaires des français affichent leur plus fort recul depuis 1960

Selon Iri, les prix ont continué de flamber en janvier dans la grande distribution avec une hausse de 13,73% sur un an

L’insee a mesuré un recul de 4,6% des dépenses alimentaires en 2022. L’institut statistique n’avait jamais constaté un tel recul depuis ces 60 dernières années, c'est à dire depuis qu’elle tient ses séries statistiques.

L’année dernière, les dépenses en produits alimentaires ont diminué tant en volumes qu’en valeur, et ce durant quatre trimestres consécutifs. On remarque même une accélération au dernier trimestre (-2,8%), malgré les fêtes de fin d’année.

Cette décroissance a même été encore plus forte si on retire les effets de l'inflation sur la valeur des produits achetés, comme en témoigne une courbe publiée sur Twitter par l’économiste Nicolas Goetzmann.

On remarque que la France est revenue au niveau de l'année 2010 en terme de dépenses alimentaires. Or 12 ans plus tôt, le pays comptait 3 millions d'habitants de moins qu'aujourd'hui et un PIB par habitant inférieur au niveau actuel, ce qui signifie que le choc de l’inflation sur la consommation a été exceptionnel en 2022. Pour l'heure, 2023 ne montre toujours pas de signe de décrue, et les prix ont continué a augmenter : + 13,73% sur un an en janvier.