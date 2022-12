Police

Les cambriolages à Paris ne connaissent pas la crise. C’est même la seule infraction qui affiche une hausse de 29 % cette année, avec 8 600 plaintes enregistrées sur les neuf premiers mois. Selon les chiffres de la préfecture de police, que Le Parisien dévoile, une trentaine de cambriolages par jour sont commis depuis le début de l’année dans la capitale.

Si les casses les plus spectaculaires ont toujours lieu dans les beaux quartiers et notamment dans le XVIe, avec 675 faits (+ 40 %), quantitativement, l’augmentation la plus importante est enregistrée dans le très populaire XIXe arrondissements avec + 89 % pour 646 faits. Au plus bas de l’échelle, le XIIe, avec 357 vols. Le XVe arrondissement est le plus cambriolé, avec 961 faits recensés (+ 11 %) indique Le Parisien.

« Paris attire toutes sortes de cambrioleurs, les opportunistes, les équipes sérielles, les mineurs non accompagnés, celles originaires des pays de l’Est… » constate Bernard Bobrowska, le directeur territorial de la sécurité de proximité cité par Le Parisien.