Les blessures par arme à feu principale cause de décès chez les enfants et les adolescents américains

Aux Etats-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment publié des données officielles actualisées sur la mortalité qui recensaient 45 222 décès liés aux armes à feu en 2020 indique le New England Journal of Medecine dans un article daté du 19 mai.

Ces nouvelles données montrent une forte augmentation de 13,5 % du taux brut de décès liés aux armes à feu de 2019 à 2020. Ce changement est largement attribuable aux homicides par arme à feu, qui ont connu une augmentation de 33,4 % du taux brut de 2019 à 2020.

L'analyse des données jusqu'en 2016, a montré que les blessures liées aux armes à feu venaient juste après les accidents de véhicules à moteur (à la fois liés à la circulation et non liés à la circulation) en tant que principale cause de décès chez les enfants et les adolescents, définis comme les personnes de 1 à 19 ans.

Depuis 2016, cet écart s'est rétréci et, en 2020, les blessures par arme à feu sont devenues la principale cause de décès dans ce groupe d'âge.

De 2019 à 2020, l'augmentation relative du taux de décès liés aux armes à feu de tous types (suicide, homicide, accidentel et indéterminé) chez les enfants et les adolescents était de 29,5 %, soit plus du double de l'augmentation relative au sein de la population générale .

L'augmentation de la mortalité liée aux armes à feu reflète une tendance à plus long terme et montre que nous continuons de ne pas protéger nos jeunes contre une cause de décès évitable ajoutent les auteurs dans leur conclusion.