Arrêt de travail

Les travailleurs ressentant des symptômes évocateurs du Covid, peuvent se placer immédiatement en arrêt-maladie sans passer par un médecin, depuis le 10 janvier. Et cette mesure s'est révélée efficace selon le patron de l'Assurance-maladie, cité par les Echos.

En trois semaines, il y a eu en moyenne 3.000 arrêts automatiques par jour, contre 30.000 arrêts ordinaires quotidiens avant l'irruption du Covid en 2020., révèle le directeur de l'Assurance-maladie Thomas Fatôme : « C'est un volume raisonnable, stable et conforme à la cible. La mesure atteint son objectif, donc nous allons poursuivre sa mise en oeuvre»

Depuis le début, il y a eu 65.600 demandes d'arrêts précise l'Assurance-maladie. Et le taux de positivité au virus de ces patients en arrêt automatique est particulièrement élevé, à plus de 30 %, alors qu'un peu moins de 7 % des tests réalisés en population générale sont positifs. « C'est quatre fois plus que le taux normal, ce qui prouve que l'on parvient à toucher le public cible »