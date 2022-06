Législatives sondage : 70% des Français interrogés ne souhaitent pas une majorité absolue pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

À quelques jours du second tour des élections législatives, les Français sont partagés entre désintérêt et indécision. C'est ce que révèle un sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, qui prévoit une abstention aussi massive qu'au premier tour (53%) et que 70% des Français ne souhaitent pas une majorité absolue pour le président, tandis que seuls 32% aimeraient voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon.

Et seulement une majorité relative pour Ensemble. «Cette configuration obligerait le gouvernement à devoir négocier avec les députés», décrypte Gaël Sliman, président d'Odoxa.

À trois jours du vote, ce sondage confirme la nette progression des mouvements de gauche qui composent la Nupes (La France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste).

Sur les 577 sièges à pourvoir, ils pourraient s'en approprier entre 179 et 225. La majorité présidentielle (LREM, MoDem et Horizons) en obtiendrait entre 252 et 292, soit à peine plus que la majorité absolue (289), dans le scénario le plus favorable ajoute Le Figaro qui n'indique pas à quelle date a été réalisée cette enquête.