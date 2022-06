Législatives : Mélenchon souhaite « déclarer la Nupes comme groupe politique à l’Assemblée Nationale »

Jean-Luc Mélenchon prononce un discours après les premiers résultats du second tour des élections législatives à Paris, le 19 juin 2022.

« Je crois que nous devons être et rester une alternative unie, la Nupes devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que sans aucune discussion possible, il ne soit établi qui mène l'opposition dans le pays et que dès lors nous soyons prêts à tous moments, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la Nupes », a prôné ce lundi Jean-Luc Mélenchon. « Je ne propose pas la fusion, il y a des identités distinctes, mais il y a besoin d’être dans une combinaison de combat et pour ça il faut avoir un groupe unique à l’Assemblée », poursuit le leader de la France insoumise, jugeant les résultats des législatives « assez décevants ». « On ne peut pas laisser le sentiment que dans ce pays, l'extrême droite a gagné, si peu que ce soit », a-t-il conclu.