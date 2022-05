Législatives : Les candidats de la gauche unie dévoilent leur logo

Après un accord historique trouvé entre LFI, le PS, le PCF et EELV, les candidats aux législatives de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) ont dévoilé ce samedi leur nouveau logo. Inspiré de la treizième lettre dans l’alphabet grec, le « nu » fait écho à « Nupes » et à « Victoire » puisque la lettre a une forme de « V ».

Ce nouveau logo de l’union de la gauche arbore les couleurs de l'arc-en-ciel. Il comprend du rouge, du vert, du mauve et du rose, pour évoquer les différents partis qui ont rejoint l’alliance.

« On va gagner, oui on va gagner, on va arracher la victoire », s'est exclamé Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Mathilde Panot, présidente du groupe des députés LFI, s’est adressé aux électeurs de droite et d’Emmanuel Macron en affirmant « Ils ont peur, et ils ont bien raison d'avoir peur ».