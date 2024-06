Législatives : Gabriel Attal invité du journal de 20 heures de TF1 ce mardi

Gabriel Attal sur le plateau du journal télévisé de TF1.

Il s’est fait discret depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Gabriel Attal sera mardi l'invité du journal télévisé de 20H00 de TF1, a indiqué à l'AFP l'entourage du premier ministre. Le chef du gouvernement répondra aux questions de la chaîne après être sorti de son silence ce mardi devant les députés Renaissance. « J'irai au bout de mon devoir » pour « éviter le pire » aux élections législatives anticipées, a-t-il affirmé devant les élus de son camp, évoquant une dissolution « soudaine », voire « brutale » pour les députés.

Gabriel Attal plaide pour « un choix clair ». « D'un côté, le rejet de l'autre, et de l'autre le respect des personnes. D'un côté le choix du chaos financier et social et en face le choix de la stabilité et de la construction », a-t-il affirmé. Jusqu’à présent, Gabriel Attal ne s’était pas exprimé depuis la défaite de son camp dimanche aux européennes.

Lui d'habitude prompt à communiquer, c’est la toute première fois qu’il prend la parole depuis la lourde défaite de son camp dimanche aux européennes. « Je ne comprends pas. Personne ne comprend », commençait à s'inquiéter une ministre, estimant que « tout le monde doit désormais être en campagne ».