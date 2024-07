Législatives 2024 : Olivier Véran a été battu dans l’Isère

Olivier Véran a été battu lors du second tour des élections législatives.

Comme un symbole des difficultés du camp d’Emmanuel Macron lors de cette soirée du second tour des législatives, Olivier Véran a été battu, selon des informations du Monde. L’ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement était candidat à sa réélection dans la première circonscription de l’Isère.

Le candidat soutenu par l’alliance du Rassemblement national et d’Eric Ciotti, Alexandre Lacroix, est arrivé troisième de cette triangulaire (17,41 %). Le maintien du candidat de l’alliance RN – Ciotti lors du second tour a donc contribué à la chute et à la défaite d’Olivier Véran, l’ancien ministre d’Emmanuel Macron lors de la crise du Covid-19.