A quelques jours d'une nouvelle assemblée représentative de La France insoumise, le rôle et l'emprise de Jean-Luc Mélenchon suscite toujours autant d'interrogations.

Au sein du mouvement politique, Jean-Luc Mélenchon invite certains cadres à partir. De plus en plus de militants s’en vont. Et les voix discordantes sont de moins en moins nombreuses.

Une nouvelle assemblée représentative de La France insoumise (LFI) va être organisée ce samedi 17 juin à Paris à La Bellevilloise. Ce rendez-vous va réunir des représentants de la base, tirés au sort, et la direction afin d'évoquer l'avenir du mouvement et notamment la perspective des élections européennes. En décembre, LFI a été traversée par une crise majeure. L’annonce de la nouvelle direction avait suscité une vive polémique et Jean-Luc Mélenchon était alors accusé de verrouillage généralisé au sein du mouvement.

Selon la rédaction du Monde, des députés se "demandent où et comment se décide la ligne politique". Le rôle du fondateur de LFI reste central au sein du mouvement. D'après Le Monde, le verrouillage de La France Insoumise par Jean-Luc Mélenchon se poursuit et aurait même tendance à s'intensifier.

Chaque semaine, Jean-Luc Mélenchon continue de recevoir sa garde rapprochée en dehors des instances.

Une réunion hebdomadaire de la direction est aussi organisée le lundi après-midi, selon Le Monde. Jean-Luc Mélenchon y participe la plupart du temps. Des éléments de langage sont ensuite communiqués aux députés, en réunion de groupe.

Certaines des personnalités assez critiques par le passé comme Clémentine Autain et Alexis Corbière ont quitté le bureau du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

Au sein de l’Hémicycle, Sophia Chikirou aurait confié à certains qu’un départ des 15 à 20 députés jugés trop critiques de la direction ne la dérangerait pas, ce qu’elle aurait démenti auprès de la rédaction du Monde.

Jean-Luc Mélenchon souhaiterait par exemeple que Raquel Garrido quitte LFI.

La rédaction de Mediapart avait également révélé, le 5 mai, que des Insoumis dans la Vienne qui demandaient l’exclusion d’Adrien Quatennens avaient découvert leur nom sur une liste. Ce document émanerait de camarades sympathisants du Parti ouvrier indépendant (POI), l’héritier de l’Organisation communiste internationaliste (OCI), qui avait vu Jean-Luc Mélenchon entrer en politique.

L’affaire Quatennens et son traitement au sein du mouvement a également suscité de profondes divisions et entraîné de nombreux départs de militants, déçus des processus et de l’action de la démocratie interne.