Le vaccin contre le Covid de la société française Sanofi va finalement arriver en décembre

Olivier Bogillot

Olivier Bogillot, président de Sanofi France, invité de France Inter, ce lundi matin, a annoncé que le vaccin Sanofi contre le Covid arrivera en décembre.

Selon lui ce ne sera pas trop tard : " "Si c’était le cas, ça voudrait dire que tous les Français seraient vaccinés. Or ce n’est pas la réalité, il y a encore beaucoup de Français qui ne le sont pas. Il va falloir atteindre un niveau d’immunité collective, encore plus avec l’arrivée de variants, très élevé. Aujourd’hui, il n’y a que 20 % de la population mondiale qui est vaccinée !"

Olivier Bogillot a précisé "On est sur nos études de phase 3. Je rappelle qu’on est sur une technologie différente de l’ARN messager, une technologie à protéine recombinante. C’est ce qu’on utilise pour la vaccination grippale, une technologie éprouvée, qu’on utilise depuis quelques années. C’est la technologie qui était la plus performante il y a encore un an ! Cette protéine recombinante, avec un adjuvant, ça stimule votre système immunitaire, ça le soumet à la protéine du virus, et ça vous fait réagir. Ce type de vaccin va venir s’ajouter aux vaccins existants, de Pfizer, Moderna ou Astra Zeneca."

Le président de Sanofi France a aussi annoncé que "Sanofi développe actuellement un vaccin à ARN messager contre la grippe".