Le trafic aérien des aéroports de Paris ne reviendra pas au niveau avant-Covid, avant 2025-2027

Aéroport

Invité de Radio Classique vendredi matin, le PDG d'ADP Augustin de Romanet a estimé que le retour à la normale du trafic aérien se ferait à «moyen-terme, c'est-à-dire entre 2025 et 2027» souligne Le Figaro.

ADP a publié les chiffres du trafic de passagers sur ses deux aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-CDG pendant l'été. En juillet et en août, Roissy-CDG et Orly ont accueilli 10,8 millions de passagers. C'est deux fois plus qu'à l'été 2020 où ils avaient accueilli 5,8 millions de passagers, mais deux fois moins qu'en 2019.

Le chiffre d'affaires des aéroports de Paris devrait baisser «d'au moins 50% du chiffre d'affaires cette année». Il avait chuté de 80% en 2020 a ajouté Augustin Romanet, cité par Le Figaro.