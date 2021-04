Elisabeth Borne annonce que le télétravail diminuera quand les terrasses rouvriront

Elisabeth Borne

Il faudra aussi que des règles de distanciation allégées permettent de recevoir plus de monde dans les cantines

Il faut que l'on soit prudent pour ne pas avoir à faire des retours en arrière a déclaré ce matin sur BFMTV/RMC, Elisabeth Borne, ministre du Travail qui a dit "avoir échangé avec les organisations syndicales et patronales sur l'évolution des règles qui vont s'appliquer en entreprise, notamment sur le télétravail." dont la fin progressive accompagnerait la réouverture des terrasses.

Concernant la fin du télétravail , Elisabeth Borne a ajouté : "Quand on fait revenir plus de salariés au bureau, il faudra nécessairement que ce soit en même temps qu'on assouplira les règles à la cantine, reconnaît-elle toutefois. Aujourd'hui vous devez manger tout seul à votre table, s'il y a plus de salariés il faudra bien qu'ils puissent manger."

La ministre a reconnu : "Il y a une grande lassitude chez les salariés qui sont en activité partielle depuis des mois, tout le monde a envie de retrouver ses collègues, de retrouver des moments de convivialité, explique la ministre. Quand on pense que certains sont partis à la retraite après avoir passé 30 ans ou 40 ans dans une entreprise et qu'ils n'ont pas eu de pot de départ, on voit que ça nous manque ces moments de convivialité."