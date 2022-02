Le taux de chômage est en baisse au 4e trimestre indique l'Insee

INSEE

Au quatrième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 189 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,2 millions de personnes indique l'Insee.

Le taux de chômage au sens du BIT diminue ainsi de 0,6 point à 7,4 % de la population active en France (hors Mayotte). Les quatre trimestres précédents, il était resté quasi stable, entre 8,1 % et 8,0 %. Il est inférieur de 0,8 point à son niveau d’avant-crise (fin 2019) et à son plus bas niveau depuis 2008, si l’on excepte la baisse ponctuelle en « trompe-l’œil » du printemps 2020, liée à la crise sanitaire.

Sur le trimestre, le taux de chômage des jeunes diminue fortement (–3,6 points), et atteint 15,9 % rejoignant ainsi les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80 et 90. Il diminue de 0,3 point pour les personnes âgées de 25 à 49 ans, à 6,8 %, et il est stable pour les 50 ans ou plus, à 5,8 %.

Sur le trimestre, la baisse du taux de chômage est plus marquée pour les femmes (–0,8 point) que pour les hommes (–0,4 point), alors que l’écart était en sens inverse au trimestre précédent. Au total, par rapport à l’avant-crise, les taux de chômage des femmes et des hommes ont baissé chacun de 0,8 point, atteignant respectivement 7,3 % et 7,5 %.