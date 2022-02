Le soutien de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon choque les socialistes

Ségolène Royal

« Stupidité », « naufrage », « déliquescence politique », « gâchis »… C’est peu dire que les socialistes ont été agacés par la dernière sortie de Ségolène Royal, mercredi 16 février sur BFMTV. Qualifiant de « triste » et « désolante » la situation d’Anne Hidalgo, scotchée autour de 2,5 % dans les sondages, l’ex-candidate PS à la présidentielle de 2007 lui conseille de jeter l’éponge : « À sa place, j’arrêterais », dit-elle.

Royal a ajouté que "la primaire populaire c'est du grand n'importe quoi".

Selon elle "il est évident qu’aujourd’hui, le vote utile à gauche, c’est le vote Mélenchon. C'est lui qui fait la meilleure campagne , qui est en train d'arondir les angles sur ce qui pouvait déplaire chez lui , qui est capable de répondre à l'ensemlbe des questions ». L’ex-ministre ne tarit pas d'éloges au sujet du leader insoumis, elle l'a aussi qualifié de « structuré », « cultivé », « plus solide » que les autres. « et de plus "il sait prendre des coups.

« Je ne sais pas si c’est la bonne boussole, Ségolène Royal. Il y a quelques jours, elle disait qu’elle pourrait soutenir Valérie Pécresse, il y a cinq ans, elle a soutenu dès le premier tour Emmanuel Macron. Il y a trois ans elle voulait conduire une liste aux européennes avec Yannick Jadot… » a déclaré Olivier Faure.

Cité par Le Parisien, un proche d’Hidalgo est encore plus féroce. « Royal est passé de Désirs d’avenir à Désirs de nuire. Je ne vois pas ce qu’elle vient faire dans cette galère sauf à vouloir se venger. »