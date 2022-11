Le risque de coupures d'électricité cet hiver ne peut pas être exclu selon RTE

Electricité

Dans le contexte d’incertitudes inédit lié à la crise énergétique actuelle, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français présente son étude prévisionnelle pour l’hiver 2022-2023.

Cette année, la période de vigilance commence exceptionnellement dès l’automne et s’étend désormais sur plusieurs mois. Dans la très grande majorité des situations, RTE n’envisage que quelques signaux EcoWatt rouge sur les six mois de l’hiver.

Lorsque le système électrique est très tendu, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5 % dans la majorité des cas, et jusqu’à 15 % dans les situations météorologiques les plus extrêmes.

RTE élargit son dispositif EcoWatt (www.monecowatt.fr) qui permettra d’alerter les Français, les entreprises et les collectivités en amont pour qu’ils puissent s’organiser et adopter les gestes efficaces permettant de diminuer leur consommation.

Comme anticipé lors du dernier bulletin de situation le 18 octobre dernier, la disponibilité du parc nucléaire est aujourd’hui légèrement inférieure à la prévision centrale de RTE de début septembre ajoute RTE. Cette situation résulte de retards dans les travaux de maintenance courante au cours des dernières semaines, et non du programme de contrôle et réparation lié à la corrosion sous contrainte (CSC).