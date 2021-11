Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est reporté à la nuit de lundi à mardi à cause de la météo

Thomas Pesquet lors d'une prise de parole au coeur de la Station Spatiale Internationale.

Après six mois de mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet et les trois autres membres de la mission Crew-2 (le Japonais Akihiko Hoshide et les deux Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur) devraient amerrir au large de la Floride le mardi 9 novembre vers 4h33 (heure de Paris).

Ce retour a été plusieurs fois repoussé, notamment à cause de la météo et de vents violents sur la zone d'amerrissage.

Le désamarrage de la capsule SpaceX de la Station spatiale internationale, qui était prévu initialement dimanche en fin d'après-midi, est désormais fixé à lundi soir.

Thomas Pesquet était arrivé à bord de l'ISS le 24 avril. Le retour sur Terre devrait durer plusieurs heures.

Après son retour sur Terre et quelques tests pour vérifier son état de santé en Floride, Thomas Pesquet sera très rapidement transporté jusqu'à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes, centre d'entraînement du corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Il y suivra « pendant trois semaines un programme intense de remise en forme » et sera soumis aux mêmes tests qu'avant et durant son séjour en apesanteur, afin de contribuer à la collecte de données scientifiques sur l'effet d'un séjour long en orbite sur le corps humain.