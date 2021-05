Le propriétaire du local où s'était caché le suspect du meurtre du policier d'Avignon a été mis en détention

Police judiciaire

Le propriétaire du local où s'étaient réfugiés l'homme suspecté du meurtre du policier Eric Masson et un acolyte pendant leur fuite a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé le procureur de la République d'Avignon (Vaucluse), lundi 17 mai. L'individu est poursuivi pour "recel de malfaiteur", a précisé Philippe Guémas selon France Info.

L'homme soupçonné d'avoir tiré et un autre jeune homme qui l'accompagnait avaient pris la fuite et s'étaient cachés dans un local, avant de tenter de fuir vers l'Espagne quatre jours plus tard, mais ils avaient été arrêtés.