Le producteur Gérard Louvin et son mari, Daniel Moyne, visés par une nouvelle enquête pour "viols sur mineurs"

Le couple qui accuse est Marie et Jean-Noël Gérard. Il était le directeur général de la filiale logistique de PSA, président de la Chambre de commerce France-Brésil et conseiller du Commerce extérieur de la France ; tandis que sa femme était très active dans le monde associatif et culturel.

Julien Courbert conteste les propos du couple. "Mon client s’interroge sur la motivation de ces gens dont il ne se souvenait même plus du nom et qui, 18 ans plus tard, dénoncent des faits qu’ils ont tenus sous silence jusque-là", a déclaré Me Sylvie Noachovitch, l’avocate de l’animateur, qui se réserve la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. "Julien Courbet comme sa femme contestent avoir été témoins de quoi que ce soit de répréhensible concernant Gérard Louvin et Daniel Moyne. Si cela avait été le cas, ils auraient dénoncé les faits à la justice", poursuit-elle.

Contactés par l’Agence France-Presse (AFP), les avocats de M. Louvin et de M. Moyne contestent également les faits qui leur sont reprochés. "Il ne s’agit plus de justice mais d’un acharnement qu’aucun élément ne justifie", a estimé Me Céline Bekerman, qui défend M. Moyne. L’avocat de M. Louvin, Me Christophe Ayela, a pour sa part annoncé qu’il déposerait dès lundi une plainte pour dénonciation calomnieuse contre ce couple, ainsi qu’une autre contre Le Parisien.