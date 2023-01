Xavier Bertrand - Valérie Pécresse

Interrogé par Le Figaro, le politologue Jérôme Fourquet, directeur du département «Opinion et stratégies d'entreprises» de l'IFOP, constate que "le processus de décomposition/recomposition politique initié en 2017 se poursuit. Les deux anciens grands partis de gouvernement Les Républicains et le PS ont été relégués en seconde division (Pécresse et Hidalgo n'ont recueilli qu'à deux 6,5% des voix au 1er tour, soit moins que Zemmour seul : 7%...)"

"La réforme des retraites, plus sans doute que la loi sur l'immigration, va générer une réaction dans une partie de la population qui va se mobiliser dans la rue, ne cantonnant plus le débat public uniquement à des scènes de guérilla parlementaire, comme nous le voyons depuis plusieurs mois." ajoute Jérôme Fourquet

"Seule l'élection présidentielle attire et mobilise encore. Mais la réélection de Macron n'a pas suscité d'engouement et d'élan et le soufflé est très vite retombé. (...) le pays est entré dans une phase de léthargie politique dans l'attente du seul rendez-vous qui semble avoir encore un peu de sens pour nos concitoyens : la prochaine élection présidentielle, qui n'aura lieu que dans plus de quatre ans" analyse Jérôme Fourquet.