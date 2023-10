Le prix Nobel d'économie est décerné à l'Américaine Claudia Goldin, pour ses travaux sur la place des femmes sur le marché de l'emploi

Elle est la troisième femme à décrocher la prestigieuse récompense, après l'Américaine Elinor Ostrom en 2009, et la Franco-Américaine Esther Duflo en 2019.

Le Nobel d'économie a été décerné à l'Américaine Claudia Goldin, professeur à Harvard et spécialiste du travail et de l'histoire économique, a annoncé l'Académie royale suédoise des sciences lundi 9 octobre. Le prix Sveriges Riksbank lui a été attribué pour "avoir fait progresser notre compréhension de la place des femmes sur le marché de l'emploi". Agée de 77 ans, elle est la troisième femme à décrocher la prestigieuse récompense, après l'Américaine Elinor Ostrom (2009) et la Franco-Américaine Esther Duflo (2019).

"Les recherches de Claudia Goldin nous ont donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail", a précisé le jury. "Claudia Goldin a fouillé dans les archives et recueilli plus de 200 ans de données sur les Etats-Unis, ce qui lui a permis de montrer comment et pourquoi les différences de revenus et de taux d'emploi entre les hommes et les femmes ont évolué au fil du temps", a noté Randi Hjalmarsson, du jury Nobel.

Le Nobel d'économie est "un prix très important" mais "il reste de grandes inégalités" entre les genres, a réagi auprès de l'AFP Claudia Goldin. "C'est un prix très important, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes qui travaillent sur ce thème et qui essayent de comprendre pourquoi il reste de grandes inégalités", malgré d'"importantes évolutions", a-t-elle déclaré, jointe par téléphone. "Le niveau d'éducation des femmes a tellement augmenté mais à beaucoup d'endroits, leur paye et leur grade (hiérarchique) n'a pas progressé", a-t-elle détaillé.

Créé par la Banque de Suède, le prix d'économie "à la mémoire d'Alfred Nobel" a été ajouté en 1969 aux cinq prix traditionnels (médecine, physique, chimie, littérature et paix) plus de soixante ans après les autres, lui valant chez ses détracteurs le sobriquet de "faux Nobel". Comme les autres Nobel, le prix est doté de 11 millions de couronnes suédoises (920 000 euros), à partager en cas de colauréats.