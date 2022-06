Le prix du gazole proche de son plus haut niveau

D'après les données du ministère de la Transition écologique au vendredi 17 juin, le litre de gazole se vendait en moyenne 2,1345 euros, soit une hausse de 6 centimes sur une semaine. Un niveau proche du record du 11 mars, lorsque qu'il atteignait 2,1407 euros le litre.

Le sans-plomb 95 E10 est vendu en moyenne à 2,0866 euros le litre, soit une très légère baisse sur une semaine (2,0960 le 10 juin). La tendance est quasiment identique pour le sans plomb 95 (2,1290 euros le litre, contre 2,1309 une semaine plus tôt) et le sans plomb 98 (2,1920 euros contre 2,1989 euros le 10 juin).

A ce titre, l’aide gouvernementale de 18 centimes d’euros, qui devait s'arrêter le 31 juillet, a été prolongée pour le mois d’août. À partir de septembre, le gouvernement souhaite concentrer ses efforts sur les gros rouleurs. « Nous travaillons à un dispositif qui permet d'être plus fin et d'accompagner en particulier ce qu'on appelle les "gros rouleurs", tous ceux qui ont besoin de carburant pour travailler et qui ont une consommation obligée », confiait sur BFM TV fin mai la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.