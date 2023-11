Le président azéri menace la France, qui « prépare le terrain » pour une guerre en « armant » l'Arménie

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a accusé la France de «préparer le terrain pour une nouvelle guerre» dans le Caucase en «armant» l'Arménie, dont elle est un soutien historique, selon un communiqué publié mardi.

Paris « déstabilise » la région en « armant » l'Arménie et en « préparant le terrain pour une nouvelle guerre dans notre région », a déclaré Ilham Aliev dans un message rédigé à l'intention d'une conférence internationale qui se tient à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Les deux voisins entretiennent des relations très conflictuelles, et les tensions sont au plus haut depuis la reconquête éclair par l'Azerbaïdjan en septembre du Haut-Karabakh, territoire séparatiste que Bakou et Erevan se sont disputé pendant plus de trois décennies.