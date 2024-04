Le Pfizergate revient hanter von der Leyen

Le « Pfizergate » est une série de contestations judiciaires centrées sur un prétendu échange de SMS entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla

Les principaux procureurs européens enquêtent sur des allégations d'actes criminels liés aux négociations sur les vaccins entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, selon Politico.

Les enquêteurs du Parquet européen (EPPO) ont succédé ces derniers mois aux procureurs belges dans le cadre de l'enquête visant Ursula von der Leyen pour « ingérence dans les fonctions publiques, destruction de SMS, corruption et conflit d’intérêts » dans le cadre du Pfizergate, selon des documents juridiques consultés par Politico. La Hongrie s'est jointe à l’enquête en déposant également une plainte concernant le rôle de la présidente de la Commission dans les négociations sur les vaccins, selon deux sources bien informées, précise Politico.

Le « Pfizergate » est une série de contestations judiciaires centrées sur un prétendu échange de SMS entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla, dans le but de mettre en place un accord sur les vaccins pendant la pandémie de Covid-19. L’accord, négocié au plus fort de la pandémie en 2021, était considéré comme un triomphe pour von der Leyen. Mais Politico a révélé qu’au moins 4 milliards d’euros de doses avaient été gaspillées avant que le contrat ne soit renégocié.

La Commission a jusqu'à présent refusé de révéler le contenu des SMS ou de confirmer leur existence. « Tout ce qui était nécessaire à ce sujet a été dit et échangé. Et nous attendrons les résultats », a confié Urusla von der Leyen à propos du Pfizergate.

