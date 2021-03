Le patron du Medef contre le télétravail obligatoire au vu des risques de troubles psychologiques

Geoffroy Roux de Bézieux

Le patron du Medef se déclare, sur LCI, contre le télétravail obligatoire car il craint des risques de troubles psychologiques "parce qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois tout seul dans un petit appartement devant Zoom ou devant une visioconférence ça crée des problèmes".

"On voit bien la limite de l'exercice. On a énormément de mal dans beaucoup d'entreprises à ce que les gens respectent les quatre jours sur cinq minimum" en télétravail, "Le gouvernement pourrait supprimer ce jour de soupape. Si ça dure 15 jours, trois semaines, on tiendra le choc, mais si ça dure plus longtemps, je crains les ravages sur la santé mentale de nos collaborateurs" a ajouté Geoffroy Roux de Bézieux "parce qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois tout seul dans un petit appartement devant Zoom ou devant une visioconférence ça crée des problèmes".