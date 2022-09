Le patron de l'Autorité de la concurrence réagit à l'échec de la fusion TF1-M6

Autorité de la concurrence

Quand le quotidien Les Echos demande à Benoit Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence sa réaction à la décision de Bouygues et RTL Group de renoncer à la fusion de TF1 et M6 du fait de sa position, il répond :

"C'est une décision de Bouygues et RTL, dont nous prenons acte. Au sein de l'Autorité de la concurrence, ce projet de fusion a fait l'objet d'une instruction longue et nourrie. Il y a eu un premier rapport de nos services d'instruction en juillet de plus de 400 pages, puis deux jours d'audition les 5 et 6 septembre au cours desquels les principaux acteurs du marché ont été entendus. Le collège de l'Autorité a délibéré en formation plénière parce que je tenais à ce qu'une pluralité de vues s'exprime : 12 membres se sont prononcés."

"Notre analyse a conclu que l'opération comportait des risques concurrentiels importants sur le marché publicitaire, sur les marchés de la distribution de la télévision par les revendeurs de bouquets de chaînes et, dans une moindre mesure, de l'acquisition des droits. La pression concurrentielle du numérique ne permettrait pas de surmonter ces risques avérés en cas de fusion. Même d'un point de vue prospectif, cette pression concurrentielle n'était pas suffisante."

"Le seul moyen pour remédier aux problèmes concurrentiels suscités par cette fusion était un remède structurel de grande ampleur : une cession de chaîne et nécessairement d'une chaîne importante compte tenu de l'ampleur du problème. Un tel remède aurait vidé le projet industriel de sa substance, comme l'ont indiqué les entreprises." ajoute le président.