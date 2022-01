Le Parlement européen examine un projet visant à encadrer les publicités en ligne « à caractère politique »

Europe

La Commission européenne veut que les publicités en ligne « à caractère politique » soient à l'avenir, au plus tard pour les élections européennes de 2024, clairement identifiées comme telles par Facebook, Twitter et autres, et que la transparence soit assurée sur leurs financeurs et les montants dépensés remarquent Les Echos.

Autre mesure centrale, les techniques de ciblage et d'amplification politiques « devraient être expliquées publiquement avec un niveau de détail inédit », promet Vera Jourova, la commissaire chargée du dossier. Elle veut en particulier interdire l'exploitation de « données à caractère personnel sensibles » (race, religions, opinions, sexualité, santé) sans consentement explicite.

Dans un Eurobaromètre de mars 2021, quatre Européens sur dix disent avoir été exposés à des contenus sans pouvoir clairement déterminer leur nature politique. Huit sur dix veulent que les règles s'appliquant aux médias traditionnels en période électorale (moratoire juste avant et pendant le scrutin, temps de parole, etc.) s'appliquent aussi aux réseaux sociaux et aux plateformes.