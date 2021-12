« Anéantir », le nouveau livre de Michel Houellebecq fuite sur Internet

Michel Houellebecq

La sortie du nouveau roman de Michel Houellebecq, « Anéantir », est prévue le 7 janvier prochain remarque Le Parisien, mais un internaute fan de l’écrivain prétend sur Twitter, hier, l’avoir acheté sur un site.

Ce n'est pas un détail car car Houellebecq, l’écrivain français le plus lu de sa génération et le plus traduit dans le monde, crée l’événement avec chaque nouvel ouvrage.

« Anéantir », un roman de 730 pages présenté dans une jolie édition avec couverture en dur et marque-page intégré, a été envoyé à la presse vendredi 17 décembre avec une recommandation : avec un emabargo jusqu'au 30 décembre, une semaine avant sa sortie.

Le livre que l’on trouve en deux clics sur un site de piratage ressemble trait pour trait au format e-book du roman. Il s’agirait pourtant d’un scan et non d’un PDF, selon la maison d’édition, qui espère rendre impossible l’accès au site pirate dès ce mercredi via une démarche juridique. Aucun PDF du livre n’avait été réalisé, justement pour éviter toute contagion précise Le Parisien.