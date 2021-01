Le mouvement Black Lives Matter proposé pour le prix Nobel de la paix

Le mouvement a été en 2020 "l'un des plus puissants mouvements mondiaux de lutte contre l'injustice raciale" selon un député norvégien.

Le mouvement Black Lives Matter, fondé en 2013 mais mis sur le devant de la scène en 2020 après la mort de George Floyd, a été nominé pour le prix Nobel de la paix 2021 par le député norvégien socialiste Petter Eide.

Il estime que "l'un des principaux défis que nous avons vu en Amérique, mais aussi en Europe et en Asie, est l'augmentation du conflit dû aux inégalités" et que Black Lives Matter a "réussi à sensibiliser le monde entier à l'injustice raciale".

En outre, "ils ont été capables de mobiliser des personnes de tous les groupes de la société, pas seulement des Afro-Américains, pas seulement des personnes opprimées, c'était un mouvement large, d'une façon différente des mouvements précédents", a-t-il ajouté.

Le mouvement Black Lives Matter a été cofondé en 2013 par Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi après l'acquittement aux États-Unis de l'homme qui avait tiré sur Trayvon Martin. Il a été à l'origine d'une série de protestations mondiales en 2020 à la suite de la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

Plusieurs milliers de personnes (responsables politiques nationaux, anciens lauréats, certains professeurs d'université, etc.) peuvent soumettre une candidature au Nobel de la paix, en expliquant leur choix dans un essai de 2000 mots maximum. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er février et un comité établit une liste restreinte avant la fin du mois de mars. Le gagnant est choisi en octobre et la cérémonie de remise des prix est prévue pour le 10 décembre.

En 2020, plus de 300 noms avaient été proposés pour ce prix. Il avait finalement été remporté par le Programme alimentaire mondial.