Le livret A redevient rentable, une première depuis trois ans

Avec le ralentissement de l'inflation, le livret A est à nouveau rentable, selon l'Insee.

Selon l’Insee, l’inflation a encore ralentie en février et passe sous le taux de rémunération du placement préféré des Français.

Il est de nouveau possible de gagner de l’argent avec son livret A. Pour la première fois depuis plus de trois ans, l’inflation est tombée sous le taux du placement préféré des Français. D’après l’Insee, la hausse des prix à la consommation a encore ralenti en février, à +2,9% sur un an (après +3,1% en janvier). Le taux d’intérêt annuel du livret A s’établissant à 3%, son rendement, sur un mois, est alors repassé en territoire positif (+0,1%). Il est ainsi à nouveau rentable.

«Mais attention, c’est l’inflation en glissement annuel qui est désormais inférieure au taux du livret A. L’inflation annuelle, elle, est encore supérieure à 3%», prévient Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Mais les 55 millions de Français détenteurs d’un livret A peuvent voir l’avenir avec sérénité, car l’Insee prévoit que l’inflation continue de ralentir dans les prochains mois, jusqu’à s’établir à environ 2,5 % sur un an à partir du printemps. Avec un taux du livret A gelé à 3% jusqu'en janvier 2025.

La dernière fois que le taux du livret A a été supérieur à l’inflation, sur un an, était en 2020 (0,5% contre 0% d’inflation).