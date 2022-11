Le lecanemab, un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer, salué comme une percée capitale

Alzheimer

Le lecanemab, premier médicament à ralentir la destruction du cerveau dans la maladie d'Alzheimer, est conidéré comme une avancée capitale écrit la BBC.

Cette percée de la recherche met fin à des décennies d'échec et montre qu'une nouvelle ère de médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer - la forme de démence la plus courante - est possible.

Pourtant, le médicament, le lecanemab, n'a qu'un effet minime et son impact sur la vie quotidienne des gens fait débat.

Actuellement, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer reçoivent d'autres médicaments pour les aider à gérer leurs symptômes, mais aucun ne modifie l'évolution de la maladie.

Le lecanemab est un anticorps - comme ceux que le corps fabrique pour attaquer les virus ou les bactéries - qui a été conçu pour dire au système immunitaire d'éliminer l'amyloïde du cerveau.

L'amyloïde est une protéine qui s'agglutine dans les espaces entre les neurones du cerveau et forme des plaques distinctives qui sont l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.