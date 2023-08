Le journal « La Tribune » annonce le lancement d' un nouveau journal du dimanche

Bientôt un nouveau venu dans les kiosques le dimanche. La Tribune Dimanche paraîtra en version papier et numérique à partir du 8 octobre et sera dirigé par Bruno Jeudy, ancien du JDD qui avait quitté en août 2022 la hiérarchie de Paris Match (groupe Lagardère) sur fond de désaccords avec sa direction. Le journal économique La Tribune, récemment racheté par l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, lancera en octobre une édition dominicale généraliste.

Ce sera le quatrième journal national à sortir le dimanche. Deux seront des concurrents directs : le JDD (Journal du dimanche), secoué par une crise à cause de l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, marqué à l'extrême droite, et Le Parisien/Aujourd'hui en France. Le dernier est le quotidien sportif L'Equipe.

"Il y a la place pour un nouveau quotidien du dimanche", a assuré à l'AFP son président, Jean-Christophe Tortora. Créé en 1985, La Tribune est aujourd'hui un quotidien de semaine exclusivement numérique, après avoir abandonné sa formule papier quotidienne en 2012 puis hebdomadaire en 2020. Pour expliquer la décision de s'étendre à nouveau, M. Tortora pointe le "paradoxe" de cette journée dominicale : c'est celle où les Français ont "le plus de temps pour lire" mais où il y a "le moins de quotidiens nationaux" et où "le réseau de distribution est le moins important".

La Tribune Dimanche sera généraliste et pas uniquement économique. Tiré à 120 000 exemplaires pour son lancement, le journal traitera pour moitié des "grands enjeux de société" (politique, éducation, climat...) et pour moitié de "culture et d'art de vivre", selon Jean-Christophe Tortora. "On n'est pas là pour porter une ligne politique, on sera dans une ligne ni de droite ni de gauche, représentative du pluralisme de notre rédaction", a-t-il ajouté.

Mais attention à ne pas accuser trop vite la Tribune de profiter des difficultés du JDD. "Je n'ai jamais vu un projet réussir en partant en croisade contre un autre, a martelé Jean-Christophe Tortora. Notre idée, c'est de faire un projet pour quelque chose plutôt que contre." Selon lui, ce projet date de plusieurs mois, avant les remous au JDD, et n'a pas été monté pour concurrencer ce dernier.