Le Japon va utiliser ChatGPT pour faciliter les démarches administratives

Un membre du gouvernement japonais a assuré vouloir utiliser l’outil de génération de texte ChatGPT. « Nous ne faisons rien d’important avec cela », a prévenu le ministre Tetsuro Nomura, relate l’agence américaine Bloomberg.

L’objectif serait de rendre plus accessibles les textes de réglementation du pays, souvent complexes et opaques. Le modèle d’intelligence artificielle d’OpenAI doit ainsi aider le ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche à rendre ses documents plus compréhensibles.

Conscient du danger que peut représenter l’usage de ChatGPT, Tetsuro Nomura a prévenu que seules des informations disponibles publiquement seront traitées par l’intelligence artificielle. « Il y a toujours un risque de faire fuiter des informations classifiées », a-t-il reconnu. Plus précisément, ChatGPT va permettre au ministère de mettre à jour les manuels expliquant la manière de remplir des demandes de subventions ou d’aides publiques.