Le gouvernement rappelle que l'abaya est strictement interdite à l'école

Le gouvernement a constaté une hausse des signalements d'atteintes à la laïcité à l'école depuis la rentrée scolaire.

Alors que le port de vêtements religieux se multiplie à l’école, la secrétaire d’État à la Citoyenneté Sonia Backès a rappelé que l’abaya (vêtement féminin porté au-dessus des autres) était strictement interdite et que les chefs d’établissement pouvaient refuser l’accès aux jeunes filles qui le portent.

« Bien sûr que les abayas sont des marqueurs religieux », et celles qui portent ce vêtement « le font en provocation », a déclaré Sonia Backès sur Franceinfo. « Nous ne devons avoir absolument aucune tolérance » car la loi de 2004 « interdit les marqueurs religieux à l'école », a-t-elle ajouté.

Pour la secrétaire d'État à la Citoyenneté, « il faut être pragmatique ». « Est-ce que quand on n'est pas de religion musulmane, on porte des abayas? La réponse est ''non''. Donc on ne met pas de marqueur religieux à l'école », a-t-elle fustigé.

Interrogée sur les dérives sectaires, la secrétaire d'État, qui a précisé avoir été elle-même « élevée par une mère membre de l'Église de Scientologie », a déclaré que l'on devait « mener un travail de sensibilisation des personnes elles-mêmes et (un travail) de signalement » par les représentants de l'État et par l'entourage. « Quand j'avais 13 ans, une amie m'a dit: ''est-ce que tu sais que c'est une secte?'' Non, je ne savais pas. Cela permet justement de déclencher l'esprit critique ».

Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a rapporté vendredi « une hausse des signalements » d'atteintes à la laïcité à l'école depuis la rentrée scolaire, « en particulier les signalements de port de vêtements », tels que « les abayas, qui semblent se multiplier », avait-il dit.