Le gouvernement décide de dissoudre la Ligue de défense noire africaine

Gabriel Attal a annoncé lors de sa conférence de presse hebdomadaire que cette mesure a été prise en raison d'actions ayant mis en cause des "troubles à l'ordre public".

Qualifiée de "raciste" par le ministre de l'Intérieur après des tensions à Val-de-Reuil, il avait ensuite demandé sa dissolution le 13 septembre. Et depuis aujourd'hui, l'association Ligue de défense noire africaine (LDNA) a été dissoute en conseil des ministres. De nombreux politiques, demandaient sa dissolution comme des membres du Rassemblement National.

Le décret de dissolution stipule que la Ligue de défense noire africaine « diffuse une idéologie appelant à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l’origine, de l’orientation sexuelle » et qu'elle est « impliquée de manière récurrente dans l’organisation d’actions “coup-de-poing” isolées ou à l’occasion de manifestations commettant ou appelant à commettre des agissements violents ».

Cette association est selon leur page Facebook un « mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des Afrodescendants et des Africains »

Dans la foulée, la maison d'édition « Nawa Centre d’études orientales et de traduction » a elle aussi été dissoute. Selon le ministère de l'Intérieur, elle aurait diffusé « plusieurs ouvrages légitimant le djihad » et « sa ligne éditoriale est clairement anti-universaliste et en contestation directe des valeurs occidentales ».

