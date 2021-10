Le G20 entérine la réforme de la taxation internationale

Les leaders du G20 sont réunis ce weekend à Rome.

La première journée du sommet du G20 à Rome a été marquée par la décision des dirigeants des 20 plus grandes économies du monde d'approuver officiellement une refonte des règles internationales en matière d'impôt sur les sociétés, qui vise à empêcher les entreprises de rechercher des paradis fiscaux à l'étranger. "Aujourd'hui, tous les chefs d'État du G20 ont approuvé un accord historique sur de nouvelles règles fiscales internationales, incluant une taxe minimum mondiale", a indiqué la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué.

L'accord, soutenu par près de 140 pays dans le monde, fixerait un impôt minimum mondial de 15 % et obligerait les grandes multinationales à payer des impôts dans les pays où elles exercent leurs activités. Selon des médias américains, cela permettrait de générer 60 milliards de dollars ou plus de recettes supplémentaires par an rien qu'aux États-Unis.

"Nous sommes parvenus à un accord historique pour un système fiscal international plus équitable et plus efficace", a déclaré au sommet le Premier ministre italien Mario Draghi, chef de file du G20 de cette année. "Ces résultats sont un rappel puissant de ce que nous pouvons accomplir ensemble".

L'impôt minimum mondial avait été approuvé par les ministres des Finances des plus grandes économies du monde au début de l'année, mais la session de samedi représente la première fois que les chefs d'État des pays donnent leur feu vert à ce dispositif. Les négociations sur les aspects importants du plan pourraient néanmoins prendre un certain temps, d'autant plus que chaque nation doit adopter sa propre version de la taxe.

À Lire Aussi

L’Impôt mondial, une bouée de sauvetage pour la mondialisation. Si ça marche, bien sûr, parce que ça n’est pas gagné

À Lire Aussi

G7 : vers la fin de la concurrence fiscale ?

À Lire Aussi

La généralisation d’une fiscalité obligatoire de 15% minimum va obliger les entreprises à quitter les paradis fiscaux par peur des sanctions et représailles

À Lire Aussi

Voilà comment l’ADN du macronisme économique a été démenti par la réalité

À Lire Aussi

Un G20 pour pas grand chose ?

À Lire Aussi

Le G20 donne son accord pour une taxation internationale des entreprises