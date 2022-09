Décès d'Elisabeth II: les enfants de Harry et Meghan deviennent le prince Archie et la princesse Lilibet

Le Prince Harry et Meghan Markle

La mort de la reine Elisabeth devrait déclencher une série de changements dans les titres des membres de la famille royale - y compris pour les Cambridges et les Sussex souligne le Daily Mail.

Le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, est désormais techniquement un prince après la mort de la reine – un titre qui, selon Meghan, lui avait été refusé en raison de sa race.

Sa sœur cadette, Lilibet 'Lili' Mountbatten-Windsor, a également le droit d'être une princesse après la mort de la reine, son grand-père, le prince de Galles, devenant roi.

Pendant ce temps, les Cambridges devraient voir de grands changements. En tant que fils aîné de Charles, le prince William a hérité du titre de duc de Cornouailles.

William et Kate ont déjà changé de nom pour inclure Cornwall, un titre dont ils ont automatiquement hérité depuis que le prince Charles est devenu roi. Ils sont maintenant le duc et la duchesse de Cornouailles et de Cambridge.