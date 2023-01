Le Danemark négocie avec l'israélien Elbit pour remplacer ses Caesar français

Des canons automoteur Caesar de fabrication française

« L'Agence danoise du matériel militaire a entamé des négociations avec le fabricant Elbit Systems pour la livraison de pièces d'artillerie Atmos et de systèmes de lance-roquettes Puls dans les meilleurs délais », a annoncé jeudi soir le ministère danois de la Défense. Le matériel pourrait être livré courant 2023, selon le gouvernement.

« Les lance-roquettes complètent les nouveaux systèmes d'artillerie, car il n'est pas possible, dans un premier temps, de livrer suffisamment d'artillerie assez rapidement pour répondre aux besoins opérationnels de la Défense », a précisé le ministère danois.

Au total, le Danemark avait commandé 19 canons longue portée au groupe français Nexter entre 2017 et 2019. Mais les livraisons ont pris du retard et seuls quelques exemplaires ont déjà été livrés. Or le Danemark a besoin de remplacer rapidement ces pièces pour assurer sa contribution à l’Otan.

Le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen a annoncé que les prochaines acquisitions sont « important(es) pour la défense danoise et pour que le Danemark soit en mesure de respecter ses engagements envers l’Otan ». « Le don à l'Ukraine laisse un vide capacitaire critique dans la Défense », a-t-il ajouté.

Selon les médias danois, le groupe français Nexter a déconseillé au Danemark de changer de fournisseur, affirmant pouvoir fournir de nouveaux canons.

« Caesar a fait ses preuves sur le champ de bataille en Ukraine, les soldats danois peuvent les utiliser et les pièces sont compatibles avec les systèmes informatiques de défense danois. Pour ces trois raisons, il serait inapproprié pour le ministère d'acheter à la place un système israélien qui ne répond à aucun des critères », a déclaré un porte-parole du groupe français à la télévision publique DR.