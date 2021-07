Une ambulance et un camion de pompiers roulent devant les urgences du CHU de Nantes le 16 mars 2017, dans l'ouest de la France.

Le contrôle du pass sanitaire à l'hôpital devrait coûter 60 millions d'euros par mois, d’après une estimation de la Fédération hospitalière de France et des informations de France Info. Les hôpitaux vont notamment devoir faire appel à du personnel de sécurité supplémentaire.

Afin de pouvoir accéder à un établissement de santé ainsi que dans un établissement médico-social, il faudra bientôt se munir de son pass sanitaire. Selon le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire en débat actuellement à l'Assemblée nationale, le pass sanitaire sera obligatoire à partir de début août « sauf en cas d'urgence » dans « les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ».

La mise en place de cette mesure aura un coût. Elle implique en effet le recours à du personnel de sécurité chargé de contrôler le pass sanitaire.

Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), cette mesure coûtera 60 millions d'euros par mois aux hôpitaux. Cette évaluation a été présentée au ministère de la Santé, le mardi 20 juillet, à l’occasion d'une réunion avec les représentants du secteur hospitalier.

Reste donc à savoir si le ministère de la Santé prendra en charge ce surcoût.