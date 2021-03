Nicolas Hulot

Ceci concerne aussi des personnalités non rattachées à un parti politique comme Hulot, Maréchal-Le Pen, ou Montebourg

"Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) prendra en compte la parole «des personnalités et anciennes personnalités politiques qui ne sont pas rattachées à un parti ou un groupement mais qui pèsent dans le débat», annonce Michèle Léridon, la présidente du groupe de travail droits et libertés, pluralisme et déontologie au CSA" signale Le Figaro.

"À compter du 1er avril, par exemple, les interventions de Ségolène Royal, Nicolas Hulot, Manuel Valls, Marion Maréchal-Le Pen ou encore Arnaud Montebourg seront décomptés par le CSA. «Certains affirment avoir quitté la vie politique, mais on voit bien qu’ils interviennent toujours dans les débats et jouent un rôle dans la vie politique»".

Autre exemple Laurent Joffrin, l’ancien directeur de Libération, intégrera également le panel du CSA car il a créé le parti des Engagés.