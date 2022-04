Le chancelier allemand se décide finalement à livrer des armes lourdes à l'Ukraine mais il laisse la place de leader européen à Macron

Char russe

La décision allemande de fournir des armes lourdes à l'Ukraine était réclamée avec acharnement depuis des semaines à la fois par l'opposition conservatrice et par les alliés (Verts et libéraux) des sociaux-démocrates au sein du gouvernement tripartite au pouvoir à Berlin souligne la correspondante du Point à Berlin.

Cette décision tombe au moment où le chancelier Olaf Scholz est la cible de critiques de plus en plus virulentes dans son propre pays.

Le chancelier a donné deux raisons à ses hésitations à livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Premièrement, l'indigence de l'arsenal de la Bundeswehr : « On ne peut livrer que ce dont on dispose. Les économies réalisées depuis des années sur le budget de l'armée ont laissé des traces.» Deuxièmement, la prudence. Le chancelier dit vouloir éviter à tout prix une confrontation directe entre l'Otan et la Russie.

Au lendemain de la présidentielle française, le billet de l'éditorialiste de l'hebdomadaire DerSpiegel résume bien le dilemme d'Olaf Scholz : « L'Europe a avec Macron un leader incontestable. Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, le chancelier allemand a démontré qu'il ne souhaitait pas assumer ce rôle. Cela implique donc qu'à l'avenir il soutienne Macron avec tous les moyens dont il dispose et le laisser diriger. I » Une réaction qui traduit à la fois la gratitude des Allemands pour le rôle du président français au sein de l'UE et leur profond agacement face à la passivité de leur propre chancelier