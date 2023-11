La tempête Domingos s'approche de la France, Météo-France s'attend à des rafales jusqu'à 130 km/h dans la nuit

Après la tempête Ciaran, qui a provoqué de nombreux dégâts en France et en Europe, l'Hexagone va être touché, samedi 4 novembre, par la tempête Domingos.

Après la tempête Ciaran, qui a provoqué de nombreux dégâts en France et en Europe, l'Hexagone va être touché, samedi 4 novembre, par la tempête Domingos. Selon Météo-France, Domingos se situe pour l'instant "au large de l'Irlande", et devrait toucher en particulier la façade ouest du pays. La tempête doit être moins violente que Ciaran, alors que de nombreux foyers sont toujours sans électricité. L'institut estime dans son bulletin de vigilance que les rafales pourraient atteindre 100 km/h à 130 km/h sur la côte et jusqu'à 120 km/h dans les terres.

De nombreuses perturbations toujours en cours sur des lignes de train. Plus de 1 400 arbres sont tombés sur les voies, selon la SNCF. Des perturbations sont encore en cours en Bretagne, notamment dans le Finistère. Les TGV circulent actuellement normalement, sauf entre Morlaix-Brest et Lorient-Quimper. De nombreux TER sont annulés. En Normandie, il n'y a aucun TER ce samedi sur la ligne Caen-Lison-Granville-Rennes ainsi qu'entre Caen et Cherbourg. Le trafic sera "totalement interrompu" en Nouvelle-Aquitaine à partir de 18 heures.

Près de 260 000 foyers toujours sans électricité. Cela concerne 200 000 foyers en Bretagne et 51 000 en Normandie, annonce Enedis dans un point sur la situation publié à 8 heures. Depuis le début de la tempête, 78% des clients touchés ont vu leur accès au courant rétabli, indique le gestionnaire du réseau électrique.