La suspension du vaccin AstraZeneca met en cause la sortie de crise rapide annoncée par l'Elysée

AstraZeneca

Emmanuel Macron avait annoncé un retour à une vie plus normale pour la mi-avril

Le vaccin AstraZeneca, est suspendu depuis le 15 mars jusqu’à l’avis de l’Agence européenne des médicaments, jeudi 18 constate Le Monde qui ajoute "Même si le vaccin anglo-suédois est à nouveau autorisé, cet épisode aura sans doute entamé le moral et la confiance des Français au sujet d’une sortie de crise rapide promise par l’Eysée".

"L'engagement d’Emmanuel Macron de « tenir » encore quelques semaines pour espérer le retour à une « vie plus normale », à la mi-avril, selon les mots de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, semble de plus en plus compliqué à réaliser"

Pourtant à l’Elysée comme à Matignon, on assure qu’en dépit de la suspension du vaccin AstraZeneca, ce plan « reste valide ». « Même en prenant l’hypothèse qu’AstraZeneca soit retiré du marché, on peut tenir », assure également le cabinet de la ministre de l’industrie Agnès Pannier-Runacher.