La Suisse condamnée par la CEDH pour inaction face au changement climatique, Greta Thunberg se réjouit

C’est la première fois que la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) condamne un État, la Suisse, pour violation de la Convention des droits de l’Homme. Ce faisant, elle donne raison à une association de femmes âgées qui attaquait l'inaction du pays face au changement climatique.

La Cour européenne des droits de l’Homme a dit à une majorité de 16 voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la convention des droits de l'Homme et, à l'unanimité, violation de l'article 6 relatif à l'accès à un tribunal. De ce fait, elle affirme que l'article 8 consacre le droit à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Une décision complètement inédite.

Cette décision « n'est qu'un début en matière de contentieux climatique », a salué la militante pour le climat Greta Thunberg. « Ce n'est que le début en matière de contentieux climatique: partout dans le monde, de plus en plus de gens trainent leurs gouvernements devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas nous ne devons reculer, nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début », a déclaré la jeune femme à Strasbourg à l'issue de l'audience historique de la CEDH.