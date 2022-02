voiture électrique

L'entreprise industrielle française Verkor fondée en juillet 2020 annonce la sélection du port de Dunkerque (Hauts de France) pour la construction de sa première Gigafactory pour le développement de cellules de batterie bas-carbone pour voitures électriques.

"Cette annonce marque une étape importante pour Verkor, fondée en 2020, concrétisant ainsi la vision de l'entreprise et accélérant ses objectifs de développement de batteries. Dunkerque est le site le plus prometteur parmi les 40 sites étudiés par Verkor en France, en Espagne et en Italie. D'une superficie de plus de 150 hectares, le site répondra à la demande croissante des constructeurs automobiles européens et internationaux, et à l’accélération du déploiement des véhicules électriques à hautes performances sur le continent" indique Verkor dans un communiqué.

Jusqu'à 1 200 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects pourront être créés au cours de la première phase du projet.

La production lancée, l'usine approvisionnera plusieurs clients, et notamment Renault Group suite à la signature d'un partenariat stratégique avec Verkor l'été dernier.