La situation se complique pour les fleurons tricolores restés en Russie

Auchan

De nombreuses sociétés françaises n'ont pas quitté la Russie explique Le Figaro.

Les géants du luxe (LVMH, Kering et Hermès) n'ont jamais envisagé un retrait de Russie. Leur activité est à l’arrêt, mais ils continuent de payer salaires et loyers le temps que la situation géopolitique se stabilise souligne Le Figaro.

"Même prudence chez L’Oréal, qui ne produit et vend plus sur place que «quelques produits essentiels du quotidien». Vu les profits qu’ils réalisent dans le reste du monde, ces groupes ont les moyens de perdre de l’argent en Russie."

"Certains, tels Auchan, Danone, Lactalis et Air liquide, assument publiquement de continuer tout ou partie de leur activité sur place. Ils martèlent que leur mission consiste à servir les populations locales, soulignent qu’ils ont une responsabilité envers leurs collaborateurs et assurent qu’un départ les appauvrirait sans servir la cause ukrainienne. «Partir, ce serait offrir nos infrastructures au pouvoir russe ou à des proches du pouvoir russe», estime-t-on chez Auchan, où il n’est pas question de quitter ce marché clé."

Se fournir exclusivement en Russie n’est pas facile, même pour Lactalis qui n’utilise que du lait pour fabriquer ses fromages. Pour cela, il s’approvisionne intégralement en Russie. Mais il lui manque certaines matières premières nécessaires aux emballages et des pièces de maintenance pour ses usines. Faute de pouvoir importer, il a revu ses emballages locaux.